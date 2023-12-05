الزمالك يجهز الرباعي المصاب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يسعى الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز المصابين، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد السلام.

ويأتي الرباعي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، على رأس المصابين، حيث يعاني شلبي من كدمة في القدم، ويعاني حسام عبدالمجيد من كسر في عظمة الأنف ويخوض محمود حمدي الونش المرحلة التأهيلية الأخيرة بعد العودة من جراحة الرباط الصليبي.

وحقق الزمالك فوزًا بهدفين دون رد في لقاء الجولة السابقة أمام مودرن فيوتشر، ليرفع رصيده للنقطة 11 ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري .