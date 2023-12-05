فلسطين.. الاحتلال يعتقل مواطنة من دير أبو مشعل شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنة من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة هناء ابراهيم عطا (30 عاما)، عقب دهم منزلها في القرية وتفتيشه.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.