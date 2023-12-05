بيلينجهام يتوج بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب

توج جود بيلينجهام، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم 2023، اليوم الإثنين، في مدينة تورينو الإيطالية.

وجاء تتويج بيلينجهام بالجائزة، بعد حصوله على أصوات 80% من أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم صحفيين من مختلف أنحاء العالم.

وبذلك، أصبح بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ فوز روني بها في عام 2004.

ويأتي تتويج بيلينجهام بالجائزة، بعد موسم مميز مع ريال مدريد، حيث شارك في 36 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف.

ويعتبر بيلينجهام أحد أبرز المواهب الشابة في العالم، ويتوقع له مستقبل كبير في عالم كرة القدم.