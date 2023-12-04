"الإنتاج الحربي": نشارك بعدد كبير من المعدات منذ النسخة الأولى لمعرض إيديكس

قال محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي منذ بداية إطلاق الفكرة برؤية الرئيس السيسي بإقامة معرض إيديكس ليكون ضمن معارض الصناعات الدفاعية، ووزارة الإنتاج الحربي شاركت منذ النسخة الأولى بعدد كبير للغاية من معداتها التي يتم تصنيعها داخل مصانع الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخيرة والمعدات.

وأضاف "بكر"، خلال مكالمة هاتفية "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه في كل نسخة من نسخ المعرض تكون المشاركة بمنتجات جديدة، ولكن في هذه النسخة وزارة الإنتاج الحربي تكشف عن أول راجمة صواريخ مصرية التصميم والتصنيع عن طريق 5 مصانع داخل الإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن راجمة الصواريخ تلك إحدى راجمات الصواريخ التي تنافس عالميا في هذا المجال ومع مثيلاتها مع الراجمات، بجانب المدرعة «سينا 200» وكان سبق عرضها في النسخة الماضية، لكن طُوِّرَت في هذه النسخة وتعرض في جناح وزارة الإنتاج الحربي.

ولفت أن الوزارة عملت على تصنيع «الصلب المدرع»، وتعد المادة الخام للتدريع على الصعيد العالمي.