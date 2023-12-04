صحة دمياط تشن حملة لتطهير مقار لجان انتخابات الرئاسة المقبلة

قامت إدارة ناقلات الامراض في مديرية الشئون الصحية في محافظة دمياط برئاسة المهندسة إيمان الزينى بالبدء في تطهير مقار اللجان الانتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة

وذلك استعدادا لاستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بايام ١٠ و ١١ و ١٢ من شهر ديسمبر الجارى.

ويأتى ذلك ضمن استعدادات مديرية الصحة لتأمين الانتخابات الرئاسية و حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كما استعددت مديرية الصحة بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأهب لمواجهة اى طارئ والتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية ،و رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية





كما استعدت هيئة الإسعاف بالدفع بالسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية و مناطق التجمعات.

كما استعدت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير قواعد بيانات خاصة بذوى الهمم لتخصيص لجان خاصة بهم بالمقرات الانتخابية وتوفير أدوات للتصويت بطريقة برايل للمكفوفين لتسهيل عملية الادلاء بأصواتهم .

في سياق آخر عقد حزب مستقبل وطن عدة اجتماعات مستمرة بشأن تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة حيث قال المحاسب" علي السيد كيوان " أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة فنحن نسابق الزمن من أجل الأستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقري ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل اي مشكلات تواجه سيرالعمليه الإنتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترةالأنتخابات.

واستعرض" كيوان "خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

و أن المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو قائد هذة المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

فيما أضاف المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة علي أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا علي تعليمات الأمانة المركزية علي الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددا علي التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بمايبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه

وأكد الماشطة علي ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع