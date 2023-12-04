رئيس القومي للسينما يشارك الأطفال ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي

شارك مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، أطفال ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقاهرة برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق. وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة شادي سرور.

شارك الدكتور حسين بكر ذوي الهمم احتفالاتهم التي بدأت بالتنورة، حيث استقبلته بصحبة مدير العلاقات العامة بالمركز الثقافي الصيني ونائب مدير المركز، هي يان هاي، الذي حضر الاحتفالية نائبا عن المستشار الثقافي الصيني. وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات الفنية، كما تم تكريم الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما والدكتورة منى صبحى نور الدين خلال الاحتفالية، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع بجامعة الأزهر وذلك لجهودهم المجتمعية في رعاية ذوي الهمم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة القرأن الكريم والإنشاد الديني للطالب عمر أحمد محمد مدرسة النور للمكفوفين بالمعصرة، ثم فقرة الغناء للطالب إياد محمود من إدارة السيدة زينب والفلكلور الشعبي للطالب خالد إبراهيم إدارة عابدين والشعر بالإنجليزية للطالبة جودي محمد من موهوبين إدارة الوايلي، وإلقاء الشعر باللغة العربية للطالبة نورين عماد إدارة كوبري القبة من ذوي الهمم وفقرة الاداء للطفلين يوسف وعمر محمد عاطف إدارة المعادي وأختتم الحفل بالتنورة للطالبة هناء صلاح من إدارة الشرابية.

ألقى الدكتور حسين بكر كلمة تحدث فيها عن دور القومي للسينما في رعاية الموهوبين، وأكد على أهمية الشراكة بين القومي للسينما وأدارة الموهوبين والتعلم الذكي في ذلك.

كما تحدثت الدكتورة سوسن رضوان عن رسالة اليوم العالمي لذوي الهمم، وتحدث الدكتور عز الرجال مدير الموهوبين عن أنشطة الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة وكيفة رعايتها.

كما أشاد رئيس المركز بالاطفال الموهبين في المجالات الفنية المختلفة من التمثيل والغناء والفنون الأخري.

حضر الإحتفالية المونتيرة منار حسني رئيس المركز الأسبق، ومحسن عبد الموجود مستشار الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ولفيف من قيادات التربية والتعليم.

وتسلم الأطفال المميزين من ذوي الهمم ميداليات. وشهادات تقدير لجهودهم بأنشطة القومي للسينما، كما تم تكريم الطالب محمد كرم من إدارة شرق مدينة نصر الذي اصبح مدرسًا بمدرسة التربية الفكرية.

وقد اعرب المشاركين بالفعالية عن سعادتهم الغامرة لمشاركة الدكتور حسين بكر للأطفال والإستماع إلي مواهبهم.

IMG-20231204-WA0029

IMG-20231204-WA0027