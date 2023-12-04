ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس البلغاري يعارض إرسال بلاده لمركبات مدرعة لأوكرانيا

رئيس بلغاريا رومين
رئيس بلغاريا رومين راديف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عارض رئيس بلغاريا رومين راديف اليوم الاثنين الاتفاقية الخاصة بإرسال صوفيا لناقلات جنود مدرعة تابعة لوزارة الداخلية البلغارية إلى أوكرانيا بشكل مجاني والتي وافق عليها البرلمان البلغاري في 22 نوفمبر الماضي.

وقال راديف، في بيان صادر عن المكتب الصحفي الرئاسي نقلته وكالة أنباء (صوفيا) الإخبارية،:"إن ناقلات الجنود المدرعة التي سيتم التبرع بها لكييف، يمكن استخدامها لحماية الحدود البلغارية ومساعدة السكان في حالة وقوع كوارث وحوادث وأن الأولوية لدعم المواطنين البلغار"..مطالبا بإعادة الاتفاق إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.

وفي وقت سابق، صوت المشرعون في بلغاريا لصالح اتفاق بين وزارة الداخلية البلغارية ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن توفير ناقلات الجنود المدرعة مجانا، حيث صوت 152 نائبا من الأغلبية الحاكمة لصالح إرسال المعدات إلى كييف فيما عارضه 57 نائبا من أحزاب المعارضة.

وكان من المقرر أن يتسلم الجانب الأوكراني مركبات نقل مدرعة مجهزة بأسلحة لا تستخدمها وزارة الداخلية البلغارية، وتتكون من نحو 100 ناقلة جنود مدرعة في المجمل بالإضافة إلى قطع الغيار.

بلغاريا أوكرانيا كييف