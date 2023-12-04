الرئيس البلغاري يعارض إرسال بلاده لمركبات مدرعة لأوكرانيا

عارض رئيس بلغاريا رومين راديف اليوم الاثنين الاتفاقية الخاصة بإرسال صوفيا لناقلات جنود مدرعة تابعة لوزارة الداخلية البلغارية إلى أوكرانيا بشكل مجاني والتي وافق عليها البرلمان البلغاري في 22 نوفمبر الماضي.

وقال راديف، في بيان صادر عن المكتب الصحفي الرئاسي نقلته وكالة أنباء (صوفيا) الإخبارية،:"إن ناقلات الجنود المدرعة التي سيتم التبرع بها لكييف، يمكن استخدامها لحماية الحدود البلغارية ومساعدة السكان في حالة وقوع كوارث وحوادث وأن الأولوية لدعم المواطنين البلغار"..مطالبا بإعادة الاتفاق إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.

وفي وقت سابق، صوت المشرعون في بلغاريا لصالح اتفاق بين وزارة الداخلية البلغارية ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن توفير ناقلات الجنود المدرعة مجانا، حيث صوت 152 نائبا من الأغلبية الحاكمة لصالح إرسال المعدات إلى كييف فيما عارضه 57 نائبا من أحزاب المعارضة.

وكان من المقرر أن يتسلم الجانب الأوكراني مركبات نقل مدرعة مجهزة بأسلحة لا تستخدمها وزارة الداخلية البلغارية، وتتكون من نحو 100 ناقلة جنود مدرعة في المجمل بالإضافة إلى قطع الغيار.