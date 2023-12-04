خالد جلال يعلن تشكيل فاركو لمباراة سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فاركو بقيادة خالد جلال، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع:

عبد الله بكري، أحمد شريف، جيفرسون إنكادا، ياسين السيد.

خط الوسط:

كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، رزق حمروني.

خط الهجوم: بابا كار وأحمد صغيري.

وعلى مقاعد البدلاء: محمود السيد، عمرو جمال، أحمد البحراوي، صلاح باشا، أحمد فؤاد، مصطفى حماده، محمود البدري، محمود عماد وسيف تيري.

يحتل سموحة المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 7 مباريات، بينما يأتي فاركو في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات أيضا.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة المباراة الي طاقم تحكيم مكون من:

"وليد عبد الرازق" حكم ساحة ويعاونه مصطفى حسن مساعد أول ومحمد مجدي مساعد ثان وأحمد ناصر حكم رابع.