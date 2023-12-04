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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير إستراتيجي: استعراض الفرقاطة "الجبار" رسالة طمأنة للمصريين وردع لكل ما يعرض مصالحنا للخطر

الفرقاطة الجبار
الفرقاطة الجبار
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قال الخبير الإستراتيجي اللواء نصر سالم، إن معرض إيديكس 2023 والخاص بالصناعات الحربية والأسلحة تأتي أهميته في التعرف على كل ما هو جديد في عالم التسليح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الصناعات الحربية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الماضية، ولعل الفرقاطة الجبار، التي عرضت اليوم، أكبر دليل على التطور الهائل الذي شهده هذا المجال.

ونوه سالم بأن المصانع الحربية، المتمثلة في الهيئة العربية للتصنيع، تثبت أن لدينا القدرة على تطوير أسلحتنا وتصنيع مشترك مع الدول الأخرى.

ولفت إلى أن عرض الفرقاطة اليوم يزيد من الطمأنينة لكل مصري، ورسالة ردع لكل ما يحاول أن يعرض مصالحنا للخطر أو يهدد تراب هذا الوطن.

اللواء نصر سالم معرض إيديكس 2023 الفرقاطة الجبار