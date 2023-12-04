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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل متهم بحيازة سلاح ناري ومخدرات بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول اتهام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، بحيازة كمية من مخدري الايس والحشيش وسلاح ناري حال تواجده بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدرى "الحشيش، والآيس"، فرد محلى، عدد من الطلقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مبشرة التحقيقات.

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