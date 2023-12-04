تكثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية بالشرقية للتأكد من جاهزيتها

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على جاهزية المدارس والأماكن التي تم اختيارها كمقار انتخابية وذلك قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجارى.. قائلاً :أن المسؤولية الإجتماعية والوطنية تقع على عاتقنا جميعاً خلال الفترة القادمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها والاستراحات، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة ومولدات الطاقة المتنقلة وصيانة خزانات مياه الشرب مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان، فضلاً عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الانتخابية وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتوجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء كلٍ في نطاق عمله إلى المدارس والأماكن التي ستجرى بها الانتخابات الرئاسية وذلك للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت المقررة خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر، وخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة.