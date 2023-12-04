بعد انتهاء بطولة هونج كونج 2023.. تعرف على التصنيف الجديد لرجال الإسكواش

أثرت نتائج بطولة هونج كونج المفتوحه للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، والتى اختتمت منافساتها مساء أمس الأحد، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، والتى شارك فيها 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، فى التصنيف العالمى للعبة.



وحصد النيوزلندى بول كول المصنف الخامس عالميا، البطولة بعد الفوز على البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، والمصنف الأول عالمياً، بنتيجة 3-2 ، للمرة الأولى فى تاريخه.



وجاء التصنيف الدولى للرجال بعد انتهاء البطولة كالتالى:

1 - يتربع على فرج على عرش الإسكواش كما هو، بمتوسط نقاط 2,212 نقطة.

2 - البيروفى دييجو اليأس فى المركز الثاني، بمتوسط 1,561 نقطة.

3- صعد النيوزلندى بول كول إلى المركز الثالث وينفرد به، بمتوسط نقاط 1,289 نقطة.

4- التايجر المصرى مصطفى عسل، ظل في المركز الرابع، بمتوسط نقاط 1,031 نقطة.

5- سقط محمد الشوربجى إلى المركز الخامس، بمتوسط نقاط 1,018 نقطة.

