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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الرقابة الإدارية تحارب احتكار السلع وتضبط 900 طن سكر داخل مصنع بإحدى المحافظات

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
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نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين في ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات وضبط 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة  والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالي 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن في محافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

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