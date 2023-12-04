ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يذاكر الاتحاد بالفيديو استعدادا لمواجهة الدوري

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبدأ معتمد جمال مدرب الزمالك ومعاونيه، غدا، في دراسة فريق الاتحاد السكندري، وذلك لتحديد نقاط قوة وضعف المنافس قبل مواجهة الفريقين بمسابقة الدوري .

وعقب دراسة الفريق المنافس سيقوم معتمد جمال بعقد جلسات فنية مع اللاعبين للحديث عن مباراة الاتحاد بشكل فني وتحفيز اللاعبين للفوز .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفاز الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

معتمد جمال الزمالك الاتحاد السكندري أيمن مصطفى