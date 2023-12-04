مدرب الزمالك يذاكر الاتحاد بالفيديو استعدادا لمواجهة الدوري

يبدأ معتمد جمال مدرب الزمالك ومعاونيه، غدا، في دراسة فريق الاتحاد السكندري، وذلك لتحديد نقاط قوة وضعف المنافس قبل مواجهة الفريقين بمسابقة الدوري .

وعقب دراسة الفريق المنافس سيقوم معتمد جمال بعقد جلسات فنية مع اللاعبين للحديث عن مباراة الاتحاد بشكل فني وتحفيز اللاعبين للفوز .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.