إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيب شاب وشقيقه بجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق جرفس بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد سيطرته عليها فانقلبت، ليسقط هو وشقيقه أرضًا مما تسبب في إحداث إصابتيهما. وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية أمام مدخل سنورس، ووجود مصابين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة شاب وشقيقه بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية جرفس بمركز سنورس بالفيوم ، وهما: حسام عبد العزيز، 18 سنة ، طالب وشقيقه أشرف ، 13 سنة ، طالب.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعا إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.