رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة أحبطت محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيمها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن غزة أحبطت محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيمها، وأن الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين ونحث العالم على رفض مخططه، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف أشتية في تصريحاته، أن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها جعلها تتمادى في ارتكابها، وتواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية، داعيا الصليب الأحمر والأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه حان الوقت للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني لوقف العدوان، وأنّ إسرائيل تمارس جرائم إبادة وقتل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لبلوغ أهدافه، بالحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.