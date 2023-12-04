بالصور.. شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، شبورة مائية كثيفة حجبت الرؤية على العديد من المناطق داخل كردون المحافظة والطرق السريعة.

وانتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية بشوارع المحافظة، فضلا عن توجيه سائقي السيارات على الطرق السريعة بالحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية وإضاءة جميع أنوار السيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، بالإضافة إلى زيادة مسافة الأمان بين السيارات، والبقاء في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

في سياق متصل، انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية.

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