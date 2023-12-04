قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها والعديد من بلدا ت وقرى المحافظة، وسط اندلاع مواجهات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" باقتحام قوات الاحتلال المدعومة بآليات عسكرية المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اصابات حتى اعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين.