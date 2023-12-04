مدرب الزمالك: سعيد بالفوز على سوار الغيني وهدفنا الفوز بالكونفيدرالية

أعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في تصريحات صحفية: "بذلنا قصارى جهدنا للفوز في اللقاء، لأن أبو سليم الليبي يمتلك ثلاث نقاط وساجرادا الأنجولي نفس الأمر، والفوز كان مهما من أجل اعتلاء صدارة المجموعة".

وتابع:" سنغلق ملف مباريات الكونفدرالية من أجل الاستعداد لمباراة الدوري المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات".

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على ظهور الفريق دفاعيًا بشكل أفضل وفي حال فقدان الكرة نستعيدها بشكل سريع مما ساهم في عدم تشكيل خطورة على مرمى الزمالك.

وتابع:" قبل المباراة نحرص على تقليل الطلبات الفنية من اللاعبين للحفاظ على تركيزهم

وأضاف:" أحمد مجدي من أبنائي وكنت أقوم بتدريبه منذ ٢٠ عامًا، وهو من المدربين المتميزين، وتحدثنا معه بشأن سفره إلى ويلز للحصول على الرخصة التدريبية".

وقال معتمد جمال:" الزمالك نادٍ كبير وسنلعب على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة والتتويج بها، والفرق الكبيرة تلعب دائما على البطولات، ونخوض كل البطولات من أجل التتويج بها".

واختتم تصريحاته:"شرف لي أن تهتف جماهير الزمالك بأسمي، ونعمل على اسعادهم بشكل مستمر، وفريق تحليل الأداء المتواجد معنا يقومون بعمل كبير خلال الفترة الماضية وينفذون ما نطلبه منهم".

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.