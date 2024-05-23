اقرأ غدا في "البوابة".. حكومة الاحتلال تعطى الضوء الأخضر لاستئناف مفاوضات الهدنة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 24 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم.. "العدل الدولية" تصدر حكمها بشأن هجوم إسرائيل على رفح

حكومة الاحتلال تعطى الضوء الأخضر لاستئناف مفاوضات الهدنة

سيناتور جمهورى يتهم إدارة بايدن بتمويل إيران والمساهمة في "طوفان الأقصى"!

حشود كبيرة في شوارع طهران لتشييع جثمان إبراهيم رئيسي

"سى إن بى سى": النرويج تمنع دخول معظم السياح الروس

اعتقال رجل خطط لمهاجمة موكب الشعلة الأولمبية في فرنسا

كولومبيا تعتزم فتح سفارة في رام الله

"أسوشيتد برس": تل أبيب تواجه خيارات سيئة مع صمود حماس