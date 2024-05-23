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الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. حكومة الاحتلال تعطى الضوء الأخضر لاستئناف مفاوضات الهدنة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 24 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم.. "العدل الدولية" تصدر حكمها بشأن هجوم إسرائيل على رفح
حكومة الاحتلال تعطى الضوء الأخضر لاستئناف مفاوضات الهدنة
سيناتور جمهورى يتهم إدارة بايدن بتمويل إيران والمساهمة في "طوفان الأقصى"!
حشود كبيرة في شوارع طهران لتشييع جثمان إبراهيم رئيسي
"سى إن بى سى": النرويج تمنع دخول معظم السياح الروس
اعتقال رجل خطط لمهاجمة موكب الشعلة الأولمبية في فرنسا
كولومبيا تعتزم فتح سفارة في رام الله
"أسوشيتد برس": تل أبيب تواجه خيارات سيئة مع صمود حماس

العدل الدولية إيران ابراهيم رئيسي