أيمن سلامة وسامح حسين ينعيان الفنان أشرف عبد الغفور

حرص كل من السيناريست أيمن سلامة والفنان سامح حسين على نعي الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 81 عامًا.

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. الأستاذ الفاضل المحترم الخلوق أشرف عبدالغفور .. اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك.. خالص التعازي للصديقة العزيزة ريهام عبدالغفور ودعائي لها بالصبر".

السيناريست أيمن سلامة ينعي أشرف عبدالغفور

كما كتب الفنان سامح حسين عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون الأستاذ أشرف عبد الغفور في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ويصبر أسرته وأحبابه وتلامذته، خالص التعازي للزميلة ريهام عبد الغفور".

الفنان سامح حسين ينعي أشرف عبدالغفور

الجدير بالذكر أن كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل "رشيد" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2023 وحقق من خلاله نجاحًا فنيًا كبيرًا مع نخبة من نجوم الوسط الفني.