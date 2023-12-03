“تعليم القاهرة” تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

شارك 30 طالبا وطالبة بالقاهرة من مختلف الإعاقات و10 مشرفين، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمعاق يوم 3 ديسمبر من كل عام، الذي أقامته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم تم تقديم فقرات فنية متنوعة من غنائية ،استعراضية، وتقديم وأغانى وطنية للطلاب، وتم عرض إيقاعى متميز، وأغانى بلغة الإشارة لطلاب السمعي.

وأشاد الجميع بالأداء المبهج والمتميز لهؤلاء الطلاب والطالبات الموهوبين من ذوى الهمم التى تم تنظيمها بالمدارس بتوجيهات الموحهين والمشرفين على هذا الجهد المبذول لإظهار المهارات والمواهب لطلاب ذوي الهمم .

وفى نهاية الاحتفالية، وزعت إدارة حقوق الإنسان الهدايا على الطلاب و التقاط الصور التذاكارية معهم ، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً لذوى الهمم وتعمل جاهدة لنشر الوعى لحقوقهم وتأهيل وتنمية مهاراتهم وحثهم على العمل والإنجاز فى كل المجالات، كما تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لهم لتمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقى أفراد المجتمع .