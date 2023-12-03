رئيس جامعة أسيوط يلتقي هيئة تنمية الصعيد لتعزيز أوجه التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المشروعات والمجالات التنموية والخدمية.

بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ، المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، اللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، عادل خليل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأدوية، وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن هيئة تنمية الصعيد؛ تعمل وفق استراتيجية تستهدف؛ تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد؛ في إطار رؤية مصر 2030، مشيدا بما تقوم به من تخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنّ صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية خلال عهد الرئيس السيسي التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير كافة سبل الرعاية، والدعم اللازم لتطوير محافظات صعيد مصر، وتطوير الخدمات المقدمة به ورسمه بملامح الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى حرص الجامعة على التعاون والمشاركة الفاعلة مع الهيئة؛ فى ظل ما تتمتع به من كوادر ومستشارين قادرين على العمل، والعطاء والجمع بين مهارات الفكر والتخطيط والتنظيم والتنفيذ وتوفيرها؛ للدعم اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، فضلًا عن الدور المتميز، والبناء الذي تقوم به الهيئة ؛لدعم الكثير من المشروعات التنموية والاستثمارية بنطاق المحافظة.

وأعرب الدكتور المنشاوي؛ عن فخره واعتزازه بعضوية الهيئة، وحرصه الدائم على التعاون مع أعضاء الهيئة؛ لتحقيق المهام المنوطة بها والهادفة إلى وضع خطط للإسراع في تحقيق التنمية الشاملة لمناطق الصعيد وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين ووضع ذلك ضمن أولويات الخطة العامة؛ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وخلال اللقاء؛ استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ أهم المشروعات التنموية والقومية بالمحافظة؛ فضلًا عن الفرص الاستثمارية والمقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة، والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة؛ مؤكدًا على أهمية التنسيق الذي تم مع رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ لدراسة إقامة مشروعات تنموية في المجالات الزراعية، والصناعية، وتطوير الخدمات، والمرافق، وتوفير فرص العمل للشباب، وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة"؛ تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل في ترفيق منطقة الكوم الأحمر؛ لإقامة مجمع صناعات زراعية بالبداري؛ وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 100 مليون جنيه؛ وذلك لتعظيم الإفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل: الرمان، والموالح، والمانجو والنباتات العطرية.

ومن جانبه، أشار رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ إلى حرص الهيئة على تعزيز سبل التعاون مع الجامعة في عدد من المشروعات التنموية، والخدمية، باعتبارها منارة العلم لأبناء المحافظة، من خلال ما تمتلكه من مقومات، وإمكانيات علمية، وبحثية متميزة، ونخبة من الأساتذة، والمتخصصين ؛ في كافة المجالات، مشيدًا بالدعم المقدم من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لمشروعات الهيئة بالمحافظة، والاستعداد؛ لتنفيذ بعض المشروعات التنموية؛ والخدمية بقرى المحافظة، وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وتوفير فرص العمل للشباب، واستغلال خبراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم؛ لإقامة مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر، أو العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها، والحصول على فرص تدريبية، مشيدًا بالجهود والخطوات الجادة التي يجري تنفيذها؛ لتنمية القرى الأكثر احتياجًا؛ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي؛ لتطوير الريف المصري.