ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك: سعيد بالفوز على الأهلي ببطولة الجمهورية

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عبر إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003، عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب القلعة البيضاء، واعتلاء صدارة بطولة الجمهورية للشباب.

وأكد "صلاح"  في تصريحات صحفية، أن لاعبي الزمالك، قدموا مباراة متميزة على المستوى الفني سواء بالشوط الأول أو الثاني، وجميع اللاعبين كانوا على أقصى درجة من التركيز والجدية.

وأضاف المدير الفني، أن تسجيل الزمالك هدفين في بداية المباراة أعطى الأفضلية للأبيض مبكرًا، وسهل الأمور كثيرًا، مشيرا إلى أن الأهلي احُتسبت له ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة في نهاية المباراة، وهذا ما جعله يعترض على القرار، موضحا أن الفريق أغلق صفحة مباراة اليوم، وسيبدأ من الغد التركيز في المباريات المقبلة.

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته، مؤكدًا أن فريق الزمالك 2003 يمتلك عناصر عديدة مميزة، وهم مستقبل النادي في الفترة المقبلة.

ابراهيم صلاح الزمالك مواليد 2003 الأهلى أيمن مصطفى