تأجيل محاكمة شاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة بالأميرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب "شرس"، ملك المتهم أطلقه فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية.

تلقت الأجهزة الامنية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة.

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم.