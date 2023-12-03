القاهرة الإخبارية: إقبال كثيف على انتخابات الرئاسة المصرية بإسطنبول

قال أحمد عمر، مراسل القاهرة الإخبارية في اسطنبول، إنه لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، وبالتحديد في اسطنبول، يتوافد المصريين للإدلاء بأصواتهم، وأجرينا بعض الحوارات مع عدد من الناخبين.

وأضاف خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من العاصمة التركية اسطنبول، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الناخبين هنا أشاروا بوضوح أنهم يتمنون كل الخير للبلاد أيا كانت نتيجة الانتخابات، فالنتيجة أمر لا يؤثر، بل الأهم في الموضوع هو بقاء وسلامة والخير لمصر التي تحتوي كل المصريين، وهو ما يؤكده الناخبون هنا.

وأوضح أن هناك الكثير من الناخبين المصريين يأتون من محافظات مجاورة إلى اسطنبول ويتحملون عناء السفر، لأنهم يرون أن صوتهم في الانتخاب دين في رقبتهم تجاه البلاد، وأقل ما يتم فعله هو دعم البلاد في يوم مثل هذا بأبسط شيء ممكن وهو هذا الصوت الذين يستخدمونه في صندوق الاقتراع.