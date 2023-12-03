الأهلي يحاول إقناع كولر بخطته لضم عمر كمال عبد الواحد

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عقد جلسة رفقة لجنة التخطيط مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي تلك الجلسة من أجل إقناع كولر برحيل لاعب من الأهلي لمودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد، خصوصًا أن مودرن فيوتشر مازال يصر على ضم لاعبين ضمن الصفقة.

وقال مصادر داخل النادي إن الأهلي سوف يعرض على كولر رحيل كريم نيدفيد ضمن الصفقة خاصة أن اللاعب طلب الرحيل في يناير، ويأتي الاجتماع خاصة بعدما أصر المدير الفني في الاجتماع الماضي على عدم رحيل أي لاعب مقابل عمر كمال.