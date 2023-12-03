ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يحاول إقناع كولر بخطته لضم عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عقد جلسة رفقة لجنة التخطيط مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي تلك الجلسة من أجل إقناع كولر برحيل لاعب من الأهلي لمودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد، خصوصًا أن مودرن فيوتشر مازال يصر على ضم لاعبين ضمن الصفقة.

وقال مصادر داخل النادي إن الأهلي سوف يعرض على كولر رحيل كريم نيدفيد ضمن الصفقة خاصة أن اللاعب طلب الرحيل في يناير، ويأتي الاجتماع خاصة بعدما أصر المدير الفني في الاجتماع الماضي على عدم رحيل أي لاعب مقابل عمر كمال.

الخطيب الأهلى كولر نادي الاهلي مارسيل كولر