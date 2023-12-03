معجزة علمية.. سيدة أفريقية تلد توأما في سن السبعين

دخلت سيدة أوغندية، التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أصبحت ثاني امرأة تنجب في سن السبعين، حيث أنجبت "توأم" بعد تلقيها علاجاً خاصاً بالخصوبة ما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد فى العالم.

بحسب شبكة "سى بى اس نيوز" الأمريكية فإن "سافينا ناموكوايا" أنجبت صبياً وفتاة يوم الأربعاء الماضى عبر عملية قيصرية فى مستشفى النساء الدولى ومركز الخصوبة الواقعة بالعاصمة كمبالا بعد تلقيها علاج التخصيب فى المختبر وهى الآن بصحة جيدة.

السيدة كانت قد أنجبت فى عام 2020 ابنة فى نفس المستشفى عندما كانت فى أواخر عقدها السادس، ووصف الدكتور إدوارد تامالى العامل بالمستشفى عملية إنجاب الطفلين بأنها "إنجاز استثنائي".

وصرّحت الأم ناموكوايا حول ذلك قائلة: "أنا فى السبعين من عمري، وأعتبر ضعيفة، وغير قادرة على الحمل والولادة أو رعاية طفل، ولكن جاءت معجزة التوأم".

وسبق أن سجلت امرأة هندية، رقما قياسيا في عام 2019، عندما أنجبت توأما أيضا وهي في سن الـ 73.