رئيس وزراءاليونان: "يونان جديدة آخذة في الظهور رغم الدمار المناخي"

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه رغم "الدمار المناخي" الذي شهدته اليونان في الآونة الأخيرة، فإن "يونان جديدة آخذة في الظهور".

وأضاف ميتسوتاكيس خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 28/ في دبي: "لقد خفضنا استخدامنا للفحم بنسبة تزيد عن 80 بالمائة، فنحن نعمل على تنمية اقتصادنا بوتيرة أسرع كثيرا من المتوسط الأوروبي، في حين نعمل على خفض الانبعاثات ".

وتابع قائلا:"في المجمل، انخفضت انبعاثاتنا بنسبة 43 بالمائة عن عام 2005 مع تحولنا بشكل متزايد إلى الطاقة المتجددة"، حسبما أوردت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن بلاده حققت أداء جيدا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، مضيفا: "في العام الماضي، كان اقتحامنا لطاقة الرياح والطاقة الشمسية هو سابع أعلى مستوى في العالم"، وأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تولد الآن نصف احتياجات اليونان من الكهرباء.

وأوضح ميتسوتاكيس إنه يتم تجديد المنازل في اليونان بطريقة غير مسبوقة وبناء سلسلة لتخزين الكربون واحتجازه للصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن الزيادة المخطط لها في قدرة أنظمة توليد طاقة الرياح البحرية في بحر إيجه "ستعيد رسم خريطة الطاقة في المنطقة حرفيا".