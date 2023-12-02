«كيشو» يفوز بذهبية كأس هاباراندا للمصارعة الرومانية 

نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة في تحقيق الميدالية الذهبية لبطولة كأس هاباراندا للمصارعة الرومانية التي أقيمت في السويد اليوم السبت.

حقق محمد إبراهيم كيشو ذهبية وزن تحت 67 كجم بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل كرواتيا بنتيجة 8/0

تغلب كيشو على بطل فنلندا بنتيجة 12/0، كما فاز على بطل السويد بنتيجة 8/0، وحقق الفوز على بطل أوكرانيا بنتيجة 4/0 وذلك في دور المجموعات.

تأتي مشاركة كيشو في البطولة استعدادا للمشاركة ببطولة أفريقيا المقرر أن تستضيفها القاهرة العام القادم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 .

المعروف أن محمد إبراهيم كيشو هو صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو .