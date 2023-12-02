الأرصاد: غدًا شبورة مائية صباحًا وطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد نهارا طقس مائل للحرارة تحت آشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما تكون حـالة الطقس ليلا بارد على أغلب الانحاء.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية، تتمثل في شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 25 15

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 15

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 24 18

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 14

العريش 24 14

رفح 24 13

رأس سدر 26 13

نخل 23 08

كاترين 23 04

الطور 26 15

طابا 27 14

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 23 11

السلوم 23 12

سيوة 23 07

رأس غارب 29 16

الغردقة 28 17

سفاجا 28 17

مرسى علم 29 18

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 09

سوهاج 27 11

قنا 29 13

الأقصر 30 12

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 09

أبوسمبل 29 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 21

المدينة 32 18

الرياض 27 15

المنامة 26 21

أبوظبى 29 22

الدوحة 27 21

الكويت 25 11

دمشق 21 09

بيروت 24 19

عمان 21 10

القدس 22 13

غزة 22 17

بغداد 24 06

مسقط 29 22

صنعاء 22 03

الخرطوم 35 22

طرابلس 20 15

تونس 18 10

الجزائر 16 05

الرباط 19 06

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 02

إسطنبول 21 10

إسلام آباد 21 08

نيودلهي 25 13

جاكرتا 30 25

بكين 08 03-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 15 06

أثينا 22 15

روما 15 02

باريس 05 03

مدريد 09 04

برلين 01- 04-

لندن 06 02

مونتريال 00 03-

موسكو 05- 08-

نيويورك 13 08

واشنطن 15 07

أديس أبابا 32 18

نواكشوط 24 08