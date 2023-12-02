صندوق ديسربتيك يستثمر في "بنك إن بوكس" للتوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية للبنوك والشركات

أعلن صندوق ديسربتيك المتخصص في مجال رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية في مصر عن استثمار استراتيجي في بنك إن بوكس الشركة الرائدة في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية، وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تقديم خدمات جديدة وحلول متكاملة غير مسبوقة لم تكن متاحة من قبل للبنوك و شركات التكنولوجيا المالية محليا وإقليما عن طريق مقرها الإقليمي بمصر.

ويعمل هذا الاستثمار أيضًا على تسهيل تواجد بنك إن بوكس في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها وكذلك خدمة استثمارات الصندوق في الشركات الأخرى.

وتمكن هذه الشراكة صندوق ديسربتيك من الاستفادة من خبرة بنك إن بوكس التي تمتد لأكثر من 15 عاما في حلول التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها في استثماراته الحالية والمستقبلية وتوسيع محفظتها كأول استثمار في منصة متكاملة لمعالجة المدفوعات وتكنولوجيا البنوك الرقمية.

وتعتمد مهمة بنك إن بوكس في توفير حلاً موثوقاً وبأعلى معايير الأمان للبنوك والمؤسسات المالية لتزويد عملائها بتجربة بنكية رقمية سلسة تتطابق مع رؤية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية.

أكد المهندس محمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لصندوق ديسربتك أنه بهذا الاستثمار ستتخذ شركة بنك إن بوكس السوق المصرية منصة لعملياتها لتقديم الخدمات للسوقين المصرية والإقليمية ودعم توسعات الشركة خارجيا.

ومن جانبه، أشار باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس، إلى أن خبرة ديسربتيك في استثمارات التكنولوجيا المالية ستساهم في تطوير منصة إن بوكس وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق المصرية وأسواق المنطقة ، مشيرا أن بنك إن بوكس تقدم خدمات رقمية تم تطويرها داخليا بالشركة وذلك لتحقيق المرونة الكاملة في الخدمات المقدمة وتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفه، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية White Label وخدمات الترميز Tokenization وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية e-KYC وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعديد من الخدمات الأخرى منها Chatbot وOpen Banking APIs وغيرها وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الاتصال والتي تمكن البنوك من الاعتماد على منصة واحدة في تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية.

وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى ومنها إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكافة أنواعها سواء بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع وخدمات تشخيص البطاقات Personalization لحظيا سواء مركزيا أو من خلال الفروع.

وتابع أن بنك إن بوكس مصر تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج مصر لتقديم العديد من الخدمات بالإعتماد على بنيتها التحتية، وخبرات فريق العمل والنظم التي تم تأسيسها داخل مصر وفقا لأعلى معايير الأمان والجودة استنادا على خبراتها مع عشرات البنوك والمؤسسات المالية والحكومية والتي تعتمد على نظم الشركة في تقديم العديد من الخدمات بأكثر من 15 دولة حول العالم.