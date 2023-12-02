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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 60 فلسطينيًا في مجزرة جديدة للاحتلال بحي الشجاعية

قصف
قصف
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استشهد ما يزيد عن 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت  قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، عن المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، لافتة إلى أن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ ما يزيد عن 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة، اليوم السبت، على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدف المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم.

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