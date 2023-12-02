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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"كن أنت التغير الإيجابي".. منحة جديدة يُقدمها مركز إعداد القادة بجامعة القناة للطلاب

كن أنت التغير الإيجابي
كن أنت التغير الإيجابي" منحة جديدة... يُقدمها مركز إعداد الق
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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن "منحة كن أنت التغير الإيجابي" التي ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، المُقدمة من جمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية لطلاب جامعة قناة السويس.. 

يأتى ذلك بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.. وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة، وبتنظيم الدكتورة مناي شاهين، والدكتور محمد صلاح وكيلي المعهد.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.. هذا وتُعقد المنحة  في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر من الساعة 2 إلى 5 مساء.

 

جامعة قناة السويس رعاية الشباب مركز إعداد القادة قناة السويس شئون التعليم والطلاب