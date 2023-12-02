حملة موسعة في الدقهلية لرفع مخلفات القمامة وتجميل الميادين

أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استمرار الحملة المكبرة لرفع المخلفات لليوم الخامس على التوالي بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها بنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا .

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إنه جرى رفع 610 أطنان قمامة، و80 طن أتربة، و800 طن ناتج تطهير، و100 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمدينة طلخا، بمشاركة 18 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا المنصوره والسنبلاوين وبني عبيد وتمي الأمديد ومحلة الدمنة وشربين وبلقاس ودكرنس ومنيه النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق حي غرب المنصورة بالإضافة لمعدات و عمال جهاز النظافة والتجميل.

من جهته أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار بمشاركة المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بالمحافظة، والمهندس فهمي علام، بجهاز النظافة.

وأضاف أنه جرى المرور على جميع القطاعات بجميع المناطق، موضحا أن العمل بالحملة استمر بمشاركة 195 معده نظافه ما بين سيارات قلاب حمولة 1 و 5 و10 و20 و25 طنا وسيارات كباس حموله 16 متر مكعب وسيارة 6 أمتار وسيارات مياه ولودار وزواحف وعدد من المكنسيات وذلك باشراف نواب رؤساء المراكز .

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة شملت رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع الجيش وقناة السويس، وعبد المنعم رياض، وعبده معروف، والجمهوريه، ومنطقة جديله وعزبة عقل ومدينة السلام ومنطقة المختلط وسيدى يونس وشارع المديريه "ومجمع المحاكم والهدى والنور وشارع الدراسات.

كما جرى العمل خلف مديربة الامن القديمه وشارع فخر الدين خالد وعزبة عقل ومساكن الشناوي وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش والمشايه والجمهوريه وعبد السلام عارف وقناه السويس و سعد زغلول .

وجرى تقليم الأشجار بمحيط ميدان رمسيس وحول المدارس بعزبه عقل وكذلك أشجار النخيل بشارع الجمهوريه امام الجامعه باستخدام الونش التلسكوبي التابع للاداره العامه للمركبات بالمحافظه بنطاق حي شرق المنصورة.

كما شملت اعمال الحمله رفع كفاءة النظافة بشوارع عبد السلام عارف والترعه والصدر و النخله وكلية اداب وأحمد ماهر وحي الجامعه وشوارع جيهان و الجلاء والعباسي وبورسعيد والشيخ حسانين والطميهي وسندوب والمجزر والجمهورية والمشايه والمرور و مبارك وابو الليل و الجيش والهدي والنور والعبور بنطاق حي غرب المنصورة.

استمرار أعمال النظافة والتجميل بمحافظة الدقهلية

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