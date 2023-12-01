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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: تجهيز 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية لاستقبال  4 ملايين و500 ناخب

أيمن مختار محافظ
أيمن مختار محافظ الدقهلية
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أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية،  تجهيز 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقرا لانتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر . 

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية ان إجمالي عدد الناخبين على مستوى محافظة الدقهلية من لهم حق التصويت يبلغ  4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119مغترب وجرى تجهيز مقرات انتخابية للمغتربين.

استعدادت الدقهلية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024:

وأوضح مختار، أن هناك اعمال مرور على اللجان الانتخابية برئاسة اللواء مجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد للمحافظة وجرى المرور على  مراكز ومدن محلة دمنة، المنصورة، وتمي الامديد، ميت سلسيل، وبلقاس، وميت غمر، وشربين، والمنزلة، وحى غرب المنصورة، للتأكد من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه والتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
 

ودعا المحافظ أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري مؤكدا على ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.

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بالصور.. الدقهلية تستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية بتجيهز مقرات اللجان

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