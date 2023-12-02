إصابتان بالرصاص الحي و27 بالغاز في هجوم إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، عن إصابتان بالرصاص الحي و٢٧ إصابة بالغاز المسيل للدموع خلال العدوان الإسرائيلي على بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيه بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.