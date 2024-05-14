متحدثة الأمم المتحدة: نرفض عمليات النزوح المستمرة في رفح الفلسطينية

أكدت متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بفلسطين، استمرار سوء الأحوال الإنسانية في غزة على مدار 7 أشهر من الحرب، لافتة إلى أنه نحو 450 ألف فلسطيني دون مأوى بسبب عمليات النزوح القسري في رفح الفلسطينية.

وأضافت متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بفلسطين، أن هناك آلاف الفلسطينيين يضطرون للعيش في خيام وملاجئ مؤقتة مما يهدد سلامتهم، موضحة أننا نرفض عمليات النزوح المستمرة في رفح الفلسطينية وندعو إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابعت متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بفلسطين، أن الإمدادات التي تدخل قطاع غزة غير كافية والممرات الإنسانية غير آمنة، موضحة أن الأولوية القصوى هي حماية المدنيين في غزة وتأمين مهام العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية.

ولفتت إلى أنه يجب ضمان توزيع عادل للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وأنهم يواجهون عراقيل كثيرة أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى عدد كبير من المناطق بقطاع غزة، وتابعت يجب حماية المدنيين من أي قصف إسرائيلي في قطاع غزة.