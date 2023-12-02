جهود مكثفة للتحالف الوطني في مختلف المجالات لخدمة الأولى بالرعاية

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية، قامت مؤسسات وكيانات التحالف الوطني بعدد كبير من الأنشطة المتنوعة لخدمة الأهالي بالمحافظات في العديد من المجالات.

ففي مجال الدعم الاجتماعي:

- قامت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بتوزيع أجهزة منزلية وكهربائية وآثاث منزلي لأكثر من 150 أسرة في محافظات الفيوم-الإسماعيلية-البحيرة-الشرقية-بني سويف.

- نظمت جمعية الاورمان وجمعية رسالة بتنظيم 3 معارض لتوزيع الملابس بمحافظات المنوفية-الشرقيه-الجيزة-بورسعيد-البحيرة لخدمة أكثر 5422 مستفيدا.

- كما توزيع نحو 27062 وجبة ساخنة بـ15 محافظة بالتعاون مع مؤسسة الكاتب الخيرية-مؤسسة الجود-مؤسسة أبو العنين-مؤسسة مصر الخير-جمعية رسالة.

مجال التمكين الاقتصادي:

- قامت مؤسسة صناع الحياة والهيئة القبطيةالإنجيلية بتسليم نحو 75 مشروعا صغيرا بمحافظات(قنا-المنيا-سوهاج).

- كما قامت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الاورمان بتسليم نحو 130 مشروعا تنمويا و72 كشك لعدد 2000 مستفيد بمحافظات الغربية-المنيا- بني سويف.

- كما تم توزيع تقاوي لنحو 34097 مزارعا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة (ازرع) بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية في 9 محافظات هي الجيزة-البحيرة-بني سويف-الشرقية-الدقهلية-المنيا-بني سويف-القليوبية-المنوفية.

أما في مجال التعليم:

فتهتم مؤسسات وكيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمجال التعليم:

- فقد تم الاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قامت كلًا من مؤسسة الأورمان-رسالة-الهيئة القبطية الإنجيلية بتسليم نحو 26 لاب توب للطلبة ذوي الإعاقة البصرية بجامعة جنوب الوادي-جامعة الأقصر-جامعة أسوان،بالإضافة لعمل عدد من جلسات التخاطب والتنمية البشرية لعدد كبير من ذوي الاحتياجات بالمحافظات علي مدار الأسبوع.

- قامت مؤسسة الجارحي للتنمية بتسديد الرسوم المدرسية لنحو 8382 طالب بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم لمواصلة مسيرتهم التعليمية ولمواجهة التسرب من التعليم بما يعود بالنفع علي المجتمع.

أما في مجال الصحة:

فقد تم اطلاق عدد من القوافل الطبية الشاملة متعددة التخصصات في 10 محافظات (بني سويف-الأسكندرية-الشرقية-قنا-البحيرة-سوهاج-أسيوط-المنيا-القاهرة-القليوبية)لأكثر من 10 آلاف مستفيد، كما تم إجراء 17 عملية قلب، 22 عملية عيون وذلك بالتعاون مع جمعية رسالة-الأورمان-مؤسسة صناع الخير للتنمية-مؤسسة راعى مصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.