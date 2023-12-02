مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل، بانطلاق مظاهرات في تونس تنديدا بتواصل العدوان على قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 هدف في قطاع غزة خلال 24 ساعةوتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيه بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.