وفد رياضي مصري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلوس أنجلوس

استقبل الدكتور حسام الدين محمد، القنصل العام للسفارة المصرية بلوس أنجلوس، يرافقه رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا، الوفد المصري المكون من الإعلامي إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للبارافولى ورئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية والدكتور محمد توما نقيب الرياضيين بمحافظة بورسعيد، أثناء الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة بالقنصلية المصرى بلوس أنجلوس.



وحرص القنصل العام بلوس أنجلوس على الترحيب الشديد بالوفد المصري الذي حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية خارج الوطن، على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندي ليكون أول مركز استراتيجى للدراسات في الشرق الأوسط وأفريقيا الخاص بذوى الاعاقة للكرة الطائرة.

وتقام احتفالية توقيع البروتوكول على استاد صوفي الذي سيشهد افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بلوس انجلوس ٢٠٢٨.

ومن المقرر ان يشهد توقيع البروتوكول باري كوزنور رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، بينما يتكون الوفد المصرى من إيهاب حسنين والدكتور فتحي ندى نقيب المهن الرياضية والدكتور محمد تومة نقيب المهن الرياضية ببورسعيد.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول جاء بترشيح من الكابتن إيهاب حسنين الذي عرض الفكرة على رئيس الاتحاد الدولي اثناء زيارته لمصر خلال استضافة العاصمة الإدارية الجديدة بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس الشهر الماضي.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها مصر وأبدى إعجابه الشديد بالصرح العظيم للنقابة العامة للمهن الرياضية، ووافق على تفعيل البرتوكول للاستفادة من خبرات وإمكانيات المهن الرياضية بمصر.

من جانبه، أشاد إيهاب حسنين عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة جلوس بالقنصلية المصرية بلوس انجلوس الذين حرصوا على استقبال الوفد المصري وقاموا بتسهيل الإجراءات أثناء الإدلاء بالعملية الانتخابية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال انجازاته عقب استجابته لرغبة المصريين وترشحه على منصب رئاسة الجمهورية ونجاحه في العبور بمصر لبر الأمان .

ووجه حسنين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بالرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، مؤكداً أن رياضة المعاقين تحظى بدعم غير محدود من قبل الرئيس السيسي الذي يولي اهتماماً كبيراً باصحاب الهمم.