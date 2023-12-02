انتخابات الرئاسة.. المصريون بالخارج يعزفون سيمفونية وطنية.. إقبال كبير في روسيا.. والبنداري: 103 لجان تشرف على العملية

احتشد المصريون في الخارج أمام مقار اللجان الانتخابية بالسفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 أمس الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وصوت المصريون في الخارج في دول غانا وليبيريا والسنغال وسيراليون، كما استقبلت اللجنة الانتخابية فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت السفارة أبوابها لاستقبال المصوتين.

وفتحت سفارة مصر في دولة قطر باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في قطر، وتوافد الناخبون على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حرصًا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وحرصت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على إبراز التوافد الكبير من الناخبين المصريين في سلطنة عمان على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

وفي سياق متصل، قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ 103 لجان تعمل في تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وتم غلق لجنة واحدة وهي لجنة نيوزيلندا بعدما انتهى التصويت في اليوم الثاني بها.

كما بدأ توافد الناخبين لليوم الثاني على السفارة المصرية في كينيا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المصريين في الخارج.

كما شهدت دول من بينها بينها السعودية والإمارات وعمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا وفي العراق والأردن والكويت وسوريا والبحرين واليمن والصومال، إقبالًا كبيرًا للمصريين في الخارج.