تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز التنزاني

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على تشكيل الفريق لمواجهة يانج أفريكانز اليوم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

يواجه النادي الأهلي نظيره يانج افريكانز في الرابعة مساء اليوم السبت في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمباراة المقرر إقامتها علي ملعب بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويمتلك الأهلي فى رصيده ثلاث نقاط من فوز في الجولة علي ميدياما الغاني، بينما انهزم الفريق التنزاني أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى ولا يمتلك اي نقاط.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز اليوم السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.