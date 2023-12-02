ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأكثر من 10 ملايين جنيه.. حبس تاجر مخدرات عثر بحوزته على حشيش وشابو وأقراص مخدرة في المرج

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق المختصة في المرج بحبس تاجر مخدرات 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة المختلفة حشيش و الأيس وشابو والاقراص المخدرة.


وارسلت النيابة المضبوطات إلي المعمل الكيمائي وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم.


كانت أجهزة الأمن قد نجحت فى ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالمرج قدرت قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.


ورصدت اجهزة الأمن نشاط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس).

أحد العناصر الإجرامية إتجار فى المواد المخدرة إتجار بالمواد المخدرة 000 قرص مخدر الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها الاتجار بالمواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة المرج