الإصلاح والنهضة يثمن المشاركة الفعالة للمصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة

ثمن حزب الإصلاح والنهضة المشاركة الفعالة للمصريين في الخارج في التصويت لانتخابات الرئاسة في يومها الأول والتي ضرب فيها المصريون في الخارج أروع الأمثلة في الاصطفاف الوطني.

ووصف الحزب ما حدث اليوم بتتويج لمرحلة تاريخية من الجمهورية الجديدة تجلت في ذلك العرس الديمقراطي والمشاركة المكثفة في العواصم المختلفة.

وأكد الحزب على أن الأعداد الغفيرة التي توافدت على مراكز الاقتراع اليوم ترسل رسالة لأهل الشر بأن كافة محاولاتهم البائسة ذهبت أدراج الرياح.

وأشاردالحزب بنزاهة العملية الانتخابية وبالاحترافية التي شهدها اليوم الأول من التصويت في ظل انتخابات تعددية تتسم بالنزاهة والشفافية والمنافسة.

ودعي الحزب المصريين بالخارج للاستمرار على هذا النهج ورفع درجة المشاركة في اليومين المقبلين وعدم السماح للمشككين الذين يحاولون إيهام المصريين بأنها انتخابات شكلية ومحسومة سلفا.