انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج.. «الوطنية للانتخابات»: وفرنا كل سُبل المساعدة.. والمصريين بالخارج شركاء للوطن

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية وبدأ المصريون في الخارج التصويت في أول خطوة من خطوات عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

التصويت في الخارج بدأ في ١٣٧ لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر.

ومن المقرر إعلان النتيجة في ١٨ ديسمبر في الحسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام ٥ و٦ و٧ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام ٨ و٩ و١٠ يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في ١٦ يناير.

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على جميع الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

في سياق متصل أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية وفرت كل السبل وذللت جميع العقبات لتعبير المصريين بالخارج عن رأيهم في الانتخابات الرئاسية بكل شفافية ونزاهة.

وأضاف بدوي: «تتعهد الهيئة بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات، فشاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحقكم الدستوري واضربوا المثل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن، عاشت مصرنا الغالية وعاش أبناؤها المخلصون داخل مصر وخارجها».

فيما أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنغرفة العمليات المعنية بمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، رصدت توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا منالناخبين بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة)،والكويت، والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – دبي).

وأشادت وزارة الهجرة، في بيان اليوم، بالحضور المشرف للعديد من الجاليات المصرية بالخارج منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، وفي صدارة المشهد الأعداد الكبيرة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن غرفة العمليات بدأت عملها مساء أمس بالتزامن مع بدء التصويت في نيوزيلندا، حيث كانت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، هي أول من بدأت باستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ نحو ١١ ساعة، وتليها أستراليا ثم اليابان.

وتابعت الوزيرة أنه تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

فيما أطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أمس الجمعة غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بداية أمس الجمعة وحتى الأحد المقبلين أيام تصويت المصريين في الخارج.