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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع المياه عن منطقة الورديان إلى العجمي غدًا في الإسكندرية تعرف على المواعيد

انقطاع المياه غدًا
انقطاع المياه غدًا في الإسكندرية
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أعلنت منذ قليل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عن انقطاع المياه غدًا السبت 2 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمنطقة شارع رشيد رضا خلف بشاير الخير داخل محافظة الإسكندرية.

وبحسب ما جاء في بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فإن سبب انقطاع المياه، هو حدوث كسر مفاجئ في الخط الناقل للمياه قطر “ 1000 مم"، في الخط المغذي لغرب الإسكندرية، في منطقة شارع رشيد رضا خلف بشاير الخير داخل محافظة الإسكندرية، مما سوف تسبب في ضعف أو انقطاع المياه عن المناطق التي تحيط بالكسر، وهي منطقة الورديان إلى منطقة العجمي.

وأكمل البيان أن عودة المياه مرة أخرى بالضغوط الطبيعية ستكون فور الانتهاء من عمليات الإصلاح، دون تأكيد موعد محدد لعودة المياه، ولكن سوف توفر الشركة تنكات مياه لهذه المناطق خلال فترة انقطاع المياه منذ مساء اليوم الجمعة 1 ديسمبر.

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