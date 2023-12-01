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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

راعي الاقباط الكاثوليك في لبنان : ندعو أبناءنا ورعايانا للقيام بواجبهم الوطني

ارشيف
ارشيف
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قال الاب انطونيوس مقار ابراهيم  راعي الاقباط الكاثوليك في لبنان ان السباق في الانتخابات الرئاسية الذى بدأ في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وعلى مدار ثلاثة شهد اقبالاً شديداً من المواطنين للادلاء بأصواتهم 

وأكد أن الانتخابات ليست هي فرصة فقط لتغيير أشخاص بأشخاص  إنما هي تشجيع على التقدم والنجاح والسعي الدؤوب بشكل متجدد نحو مسار التنمية والازدهار. 

 

وطالب الاب انطونيوس الجميع ان يضع نُصب عينه متطلبات المرحلة الحالية واحتياجنا لمواصلة التقدم وإرساء قواعد البنيان الصحيح. ولننتبه إلى خطورة هذه المرحلة وما تحمله من صورة ضبابية حول الأوضاع كافة التي يعاني منها المجتمع فنحن نحتاج لشخص ٍ قادر على متابعة الطريق وأظن انه قادر وجدير بأن يكون فخامته هو القائد لهذه المسيرة مواصله عمله نحو طريق الأمان والاستقرار، نحو بناء وطن منارة لكل جيرانه ونرجع لهم، وهذه شهاداتنا وطننا مصر وحضارته التي غذت العالم بالثقافة والفن. 
 

وأضاف : يتمحور دورنا كأبناء لمصر حول الإقبال بشده لنقول كلمتنا الفاصلة الحاسمة حول ابقاء الوطن على صورته التي عرفناه بها عبر التاريخ. 
 

وتابع الاب انطونيوس نحن ككنيسة كاثوليكيّة جزء من الوطن،ندعو كل  أبناءنا ورعايانا في الداخل والخارج إلى القيام بواجبهم الوطني وهو واجب مقدس وشبيه بواجب الدفاع عن صورة البلد من اي تشويه لمكانته ولحضارته وغناه الثقافي والإنسانية المتمثل في العيش المشترك والاحترام المتبادل بين جميع ابنائه .

وقال ليعلم كل مواطن ان صوته أمانة وله الدور الرئيس في إنجاح المسيره فلا نستخف بدورنا ولا نقول ان الامور معروفة والنتيجة محسومة. نحن نعمل واجبنا فللوطن حق علينا أن نقوم بكل واجبنا نحوه وحفظ الله مصر  قادة ومسؤولين، مواطنين مقيمين. 
 

أقباط أقباط الكاثوليك