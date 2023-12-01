لخلاف بحفل زفاف.. الأجهزة الامنية والشعبية بالفيوم تنهي خصومة بين أهالي قريتين بطامية

نجحت الأجهزة الأمنية والشعبية بمحافظة الفيوم، من إنهاء خصومة بين أهالي قريتي الروبيات وشويقي التابعة لدائرة مركز شرطة طامية، على خلفية مشاجرة نشبت بين أهالي القريتين أثناء حفل زفاف بالأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، لوجود صلة قرابة للعروسين، أدت إلى إنهاء مراسم حفل الزفاف، وقيام أحد الطرفين بالتعدي على أحد ابناء القرية الأخرى، مما دفع اسرة المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، والقبض على طرفي المشاجرة من العائلتين .

وعلى الفور وجه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اللواء حسام أنور مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم بأنتقال ضباط مركز شرطة طامية برئاسة الرائد احمد صوفي رئيس المباحث وأشراف العقيد هاني تعيلب رئيس بحث فرع شرق الفيوم، والعميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة طاميه، إلى موقع المشاجرة وتمكنت وحدة المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرير أحد شباب القريتين بعد أختطافه وتسليمه لأسرته، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



وجاءت جلسة الصلح بحضور النائب محمد ثابت الجمال والنائب محسن ابو سمنة والنائب يوسف الشاذلي اعضاء مجلس النواب والمستشار احمد سمير الجمال واللواء مصطفى عطوة ومدوح عطوة واللواء طه عبد التواب وفضيلة الشيخ مختار مصطفى مدير اوقاف طامية الاسبق وااحمد مصطفى عضو مجلس النواب السابق والعمدة حمد حسين راف الله والعمدة محمود عبدالتواب عبد الجليل واللواء محمد امين ابو طالب واللواء طارق جبر والعمدة محمود امبابي، وجمع غفير من اهالي القريتين.



بدأت الجلسة بتلاوة من أيات الذكر الحكيم وعقبها كلمة الشيخ مختار مصطفى والتي حس فيها الحضور بأهمية التسامح ومكانته في الأديان السماوية عقب ذلك كلمة احمد مصطفى عضو مجلس النواب الاسبق والتي جاءت تحمل كل كلمات التراضي والصلح، وأنتهت جلسة الصلح بإنهاء الخصومة بين الطرفين والتراضي .

06f3a04e-6d02-4372-812c-bdaf1e43f952

07c5c9c1-0f67-4677-a260-b8ee9890cdc0