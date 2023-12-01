البنك الإفريقي للتنمية: مستهدفات لتوفير التمويل المستدام لدول القارة خلال COP28

يخطط البنك الإفريقي للتنمية، للتركيز علي دعم عمليات الانتقال للاقتصاد الأخضر ضمن استراتيجية الاتحاد الإفريقي للتنمية للعام 2063 التي تتضمن العمل المناخي بما ينعكس علي تطوير اقتصاديات البلدان الإفريقية المختلفة وبما يتوافق مع توجهات دعم التجارة الحرة القارية.

قال تقرير صادر عن البنك إن المشاركة بفعاليات قمة المناخ التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 وترعاها الأمم المتحدة، تستهدف دعم القارة السمراء بالموارد وتمويل الفجوات التي خلفتها تداعيات المناخ والتغييرات الجيوساسية و التداعيات العالمية الراهنة.

وذكرت التقارير إن البنك بقيادة الدكتور أكينوومي أديسينا، بصدد تعزيز الشراكات المختلفة لتوفير الموارد التمويلية لدعم طموحات القارة السمراء بهدف جمع المليارات اللازمة لتعزيز التكيف مع المناخ والمرونة والتنمية المستدامة داخل القطاع الزراعي في أفريقيا

أوضح البنك أن هناك مستهدفات بتعزيز اتاحة التمويل لدعم قطاعات البنية التحتية الخضراء في أفريقيا الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، تدعيم مشاركات المؤسسات الدلوية المختلفة من بينها صندوق النقد الدولي و بنوك التنمية المتعددة الأطراف و ممثلي الحكومات والقطاع الخاص

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات القمة السنوية للمناخ التي تنظمه الأمم المتحدة COP28 في الفترة من 30 من نوفمبر الماضي ولمدة أسبوعين مقبلين.